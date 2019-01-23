В подведомственных госорганам организациях запретили устанавливать зарплаты выше федерального уровня

Среднемесячные зарплаты в подведомственных учреждениях теперь нельзя будет поднимать выше уровня федеральных госорганов. Постановление об этом 23 января подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

С 1 апреля 2018 года все федеральные органы, имеющие подведомственные организации, должны будут изменить положения о зарплатах сотрудников в соответствии с постановлением кабмина. Это позволит не допускать «диспропорции между уровнем зарплаты работников учреждений, созданных для выполнения функций учредителя, и уровнем оплаты труда работников учредителя». Документ об этом опубликован на сайте правительства.

Автором инициативы стало Министерство финансов. «Заложенный в постановлении подход создаст условия для соблюдения общего принципа обеспечения сопоставимости объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников как федерального государственного органа, так и соответствующего подведомственного ему учреждения», - считают в ведомстве. Кроме того, Минфин настаивает, что одобренные нововведения не коснутся образовательных, культурных, медицинских и других социальных учреждений.