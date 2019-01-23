В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

АО «Строительный трест»

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.

Теперь желающие приобрести квартиру в новом объекте компании «Строительный трест» могут получить консультацию о будущем доме: ценах, планировках, инфраструктуре, ипотечных программах и рассрочках от застройщика. В будние дни офис продаж работает с 10 до 19 часов, в выходные – с 10 до 18 часов.

Также в первый месяц 2019 года ЖК «Новое Купчино» получил ипотечную аккредитацию от банка ВТБ. Таким образом, ВТБ стал четвертым банком, который осуществляет выдачу кредитов на покупку квартиры в жилом комплексе.

Комплекс «Новое Купчино» будет реализован в пять этапов. В настоящий момент ведется строительство первого из них, и должно завершиться в конце 2020 года. В состав первого этапа входит 728 квартир: 309 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 141 трехкомнатная. Студии в комплексе отсутствуют. Также в состав первого этапа входят коммерческие помещения и подземный паркинг на 138 автомобилей. Стоимость квадратного метра начинается от 103 тыс. рублей.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru/kvartiry-v-novostroikah/novoe_kupchino/documents/