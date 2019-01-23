ФСБ сообщила об обысках у бойцов нацбатальона в Крыму

Крымские сотрудники ФСБ пришли с обысками к двум бойцам действующего на Украине националистического батальона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 23 января.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания. Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования «батальон имени Номана Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины», – цитирует ведомство издание «Крыминформ».

Имена участников нацбатальона не раскрываются. В отношении них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооружённом формировании на территории иностранного государства).

"Батальон Номана Челебиджихана" преимущественно состоит из татарских националистов и исламистов. Его главным финансистом считается предприниматель Ленур Исламов, один из лидеров запрещенного и признанного экстремистским в России Меджлиса крымско-татарского народа. Ранее в Симферополе суд арестовал 22-летнего бойца "добровольческого батальона Челебиджихана". По версии ФСБ, он участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины и экономической блокаде полуострова.