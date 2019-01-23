Правительство 47-го региона об инициативе городских властей: Все автобусы между Петербургом и Ленобластью продолжат работу

Все автобусы, курсирующие на сегодняшний день между населенными пунктами Ленинградской области и Санкт-Петербургом, продолжат свое существование. Об этом 23 января заявил начальник управления по транспорту Ленинградской области Павел Постовалов.

«Ленинградская область ответила отказом на предложение комитета по транспорту Санкт-Петербурга по изменению маршрутной сети, заказанной нашим регионом. 38 маршрутов, включая автобусы во Всеволожск, Гатчину и Кудрово, являются удобными для пассажиров, поэтому регион не считает нужной какую-либо редакцию направлений, включая изменение путей следования, смену остановок или отмену маршрутов. Кроме того, область подтверждает свою позицию по несогласованию комитету сокращения 68 межрегиональных маршрутов, заказанных Санкт-Петербургом, которыми ежегодно пользуются почти семь миллионов человек», – рассказал Постовалов.

Напомним, ранее петербургский комитет по транспорту сообщил своим областным коллегам-чиновникам о намерении прекратить субсидирование 68 маршрутов между городом и Ленобластью. Это позволило бы сохранить в городском бюджете около 1,5 млрд рублей. Второй пакет предложений, направленный петербургскими чиновниками вслед за первым, касался корректировки работы 38 маршрутов и в основном укорачивал существующие пути.