В Петербурге за сутки высыпали 150 тонн гранитной крошки

За минувшие сутки на тротуары в центре Петербурга высыпали 150 тонн гранитной крошки. На очереди Петроградская сторона и Васильевский остров.

Как 23 января заявил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, посыпали Невский и Литейный проспекты, Кирочную улицу, с утра принялись за Малую Конюшенную. Адреса согласованы с Водоканалом, так как большое количество крошки может засорить ливневую канализацию.

Далее предполагается применять крошку на тротуарах Петроградского и Василеостровского районов, в частности на крупных проспектах. При этом чиновники утверждают, что крошка забивает канализационные колодцы, и для ее более широкого использования необходимо реконструировать канализацию.