Реконструкция тепломагистрали «Полюстровская» ограничит движение транспорта
Движение по улице Васенко, на участке между улицами Федосеенко и Замшиной (Калининский район Петербурга), ограничат на несколько месяцев в связи с реконструкцией тепломагистрали «Полюстровская».
Как сообщает 23 января пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», для обеспечения качественного и своевременного выполнения работ вводится ограничение движения от дома 12 по улице Васенко до переулка Усыскина, оно будет действовать до середины мая 2019 года.
Напомним, также из-за реконструкции теплосети до середины июня ограничивается движение по улице Турку.
На улице Васенко специалисты компании приступили к замене 458 метров старого трубопровода. Это завершающий этап реконструкции тепломагистрали, призванной повысить надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского района. Полное окончание работ запланировано на IV квартал 2019 года.
Справка:
Проект предусматривает два этапа комплексной реконструкции тепломагистрали «Полюстровская» диаметром 1200 мм и протяженностью 922 метра на участке по улице Васенко от Кондратьевского проспекта до Замшиной улицы. В рамках первого этапа в 2018 году теплоэнергетики перевели потребителей на сеть-дублер и модернизировали 464 метра сети на участке от дома №6 по улице Васенко до Кондратьевского проспекта.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 миллиона горожан.