Реконструкция тепломагистрали «Полюстровская» ограничит движение транспорта

Движение по улице Васенко, на участке между улицами Федосеенко и Замшиной (Калининский район Петербурга), ограничат на несколько месяцев в связи с реконструкцией тепломагистрали «Полюстровская».

Как сообщает 23 января пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», для обеспечения качественного и своевременного выполнения работ вводится ограничение движения от дома 12 по улице Васенко до переулка Усыскина, оно будет действовать до середины мая 2019 года.

Напомним, также из-за реконструкции теплосети до середины июня ограничивается движение по улице Турку.

На улице Васенко специалисты компании приступили к замене 458 метров старого трубопровода. Это завершающий этап реконструкции тепломагистрали, призванной повысить надежность теплоснабжения 677 зданий Калининского района. Полное окончание работ запланировано на IV квартал 2019 года.