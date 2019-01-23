Происшествия
В крови угонщика самолета Шаповалова не нашли алкоголь. Ему назначили психиатрическую экспертизу
Следственный комитет России предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему Павлу Шаповалову. Об этом сообщает сайт ведомства 23 января.
По результатам медицинского освидетельствования, в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не нашли. «Учитывая неадекватность поведения на борту самолета и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в Следственном комитете.
Ранее бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» рассказала, что экипаж не заметил признаков алкогольного опьянения у Павла Шаповалова.
Справка:
Днем 22 января пассажир рейса SU1515 Сургут – Москва потребовал у экипажа взять курс на Афганистан, после попытки ворваться в кабину вернулся на свое место и уснул. Борт приземлился в Ханты-Мансийске, услуги снайпера не понадобились. Хотя в аэропорту собрались практически все возможные спецслужбы (от ФСБ до Росгвардии), в итоге во время штурма лайнера «захватчик» спал. Шаповалова разбудили и вывели из салона. Уголовное дело возбуждено по факту захвата воздушного судна.
Подозреваемый считается склонным к бытовым скандалам. Первый приговор он получил за битье стекол в доме у родственницы.
На допросе в Следственном комитете он не смог внятно объяснить, зачем просил изменить курс на Афганистан и рассказал, что ему «вообще не надо было туда лететь».