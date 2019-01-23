Трасса Вологда – Новая Ладога перекрыта. Причина – массовое ДТП с грузовиками

Полностью прекращено движение автомобильного транспорта на 385-м километре автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога (Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Бокситогорском районе Ленобласти утром 23 января, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проезд закрыт с 8:50 в связи с серьёзным ДТП. По предварительной информации, в районе населённого пункта Совхозный, около Пикалёво, столкнулись четыре транспортных средств. Пострадал один человек. На фотографии с места ДТП видно, что участниками стали, в том числе, два грузовика, один из которых частично съехал в кювет.

На место аварии прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, отмечается в сообщении.

Напомним, две серьёзные аварии – с пострадавшими – случились накануне на трассе «Кола». Причиной обеих, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу.