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Общество
23.01.2019 09:51
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«Лесную ЕГАИС» распространят на все сделки с древесиной в России. Система отследит цепочку от заготовки леса до поставки покупателям

Государственная автоматизированная информационная система учета древесины (ЛесЕГАИС) должна быть распространена на все сделки с древесиной и лесопродукцией, а ее использование — стать обязательным для участников рынка. Соответствующее поручение дал зампред правительства России Алексей Гордеев, пишет 23 января РБК.

Для контролирующих лесозаготовки чиновников правительство введет персональную ответственность, также будет предусмотрена административная ответственность за необоснованные санитарные вырубки.

ЛесЕГАИС была создана в 2014 году для контроля происхождения и оборота древесины.​ По решению Гордеева, должна быть усовершенствована сама система, а также механизмы определения объемов незаконной заготовки и оборота древесины и порядок конфискации техники и оборудования незаконных вырубок. Транспорт лесозаготовок правительство обяжет подключить к системе ГЛОНАСС. Ранее система ЛесЕГАИС работала в рамках пилотного проекта в Иркутской области.

После доработки ЛесЕГАИС должна отслеживать всю цепочку лесопользования — от заготовки до поставки леса потребителям.

Ранее Совет Федерации призвал усилить контроль за оборотом древесины и предложил правительству принять соответствующие меры. По данным Совфеда, который ссылается на оценку международных организаций, объем незаконной вырубки леса в России составляет 20–25% от законного лесопользования.

Объем заготовок древесины в первом полугодии 2018 года составил 115,4 млн куб. м. Экспорт пиломатериалов в 2017 году в Рослесхозе оценивали в $ 3,99 млрд.

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