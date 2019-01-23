Ничего святого. В монастыре под Бокситогорском вор снял ювелирные украшения с иконы

Материальное победило духовное в жителе Ленобласти. В иконе Божьей Матери «Умиление» его привлекли чужие ювелирные подношения. Послушникам монастыря в деревне Красный Броневик Бокситогорского района пришлось встать на защиту святыни.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 22 января в Антониево-Дымском мужском монастыре появился незваный гость. Через отжатое окно он проник в храм Казанской иконы Божьей Матери и сразу же направился к иконе Богородицы «Умиление». Статус святыни не смутил мужчину, он стал собирать с неё принесённые прихожанами ювелирные изделия. Когда процесс был закончен, попытался покинуть храм. Но на обратном пути ему повстречались послушники монастыря, они задержали 31-летнего вора и передали его полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.