Импортёры поднимают цены на иностранный алкоголь из-за роста НДС и помарочного учёта. В отдельных случаях на 40 процентов

Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — с начала нового года повысили цены на свою продукцию. Другие подобные организации (например, MBG Wine и «Моро») допустили, что в ближайшее время могут это сделать. Об этом 23 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Издание сообщает, что цены на свой ассортимент компания Simple подняла с 14 января. На часть продукции на 6–8%, а в некоторых случаях стоимость была увеличена на 20 – 40%. Одной из основных причин в Simple назвали изменения на рынке, оказавшие «критическое влияние на бизнес», в частности повышение с января 2019 года в России НДС.

Также влияние на цены, как указали в компании, оказало введение помарочного учета. Эти требования обязывают производителей вести учет каждой марки, которой промаркирован алкоголь, при производстве и импорте, осуществлять отгрузку продукции с указанием каждой марки, а также формировать группы товаров под одним определенным штрихкодом. Все это, заявляют в Simple, «существенно замедлит скорость операций и приведет к росту операционных издержек и необходимости дополнительного финансирования».

Отдельно компания также отметила подорожание логистики в Европе и России и «негативную динамику рубля к мировым валютам».

Аналогичные причины для изменения цен назвали в компании Beluga Group. С января стоимость алкоголя компании повысилась на 3–7% в зависимости от брендов. Цены на продукцию холдинга Roust Рустама Тарико, в свою очередь, в среднем стали больше на 5–6%. Еще одна​ крупнейшая российская алкогольная компания — «Ладога» — повысила цены на импортный портфель на 2%.

Издание добавляет, что крупные федеральные ретейлеры принимать подобные корректировки цен отказываются, сказал президент Simple. Компании, по его словам, продолжают вести с ними переговоры.​

С начала года из-за повышения НДС в России, по оценкам Росстата, резко ускорилась инфляция.