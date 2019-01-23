В Петербурге мать принесла в больницу пятилетнего сына с кровопотерей. Два дня назад мальчику сделали обрезание

Петербургские врачи спасают жизнь пятилетнему мальчику после неудачной операции. Процедура обрезания крайней плоти проходила в домашних условиях и привела к потере крови.

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, накануне ночью в приёмный покой детской больнице №5 обратилась женщина с ребёнком пяти лет. У малыша диагностировали кровопотерю и анемию второй степени. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.

По словам 30-летнего отца, 20 января в домашних условиях врач сделал ребёнку обрезание. Родители мальчика являются гражданами Кыргызстана. В этой стране проводить процедуру дома запрещено, её жители должны обратиться за медицинской услугой к специалистам.