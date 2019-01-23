Пожар в петербургском арбитраже начался с обогревателя

Электроприбор мог стать причиной пожара в здании Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», к утру 23 января у правоохранительных органов есть версия ЧП, парализовавшего накануне работу арбитража на Суворовском проспекте, 50-52. По предварительным данным, в пустом кабинете на пятом этаже загорелся обогреватель. Огонь распространился сначала в помещении, а потом вырвался в коридор. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Напомним, пожар произошел в десятом часу утра 22 января. Первыми заметили неладное приставы. Они вызвали спасателей и начали эвакуацию из здания — всего на улицы пришлось вывести около 300 человек. Никто не пострадал, но рассмотрение более тысячи дел было отменено. Не возобновит работу суд и сегодня.