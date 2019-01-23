Студенты Технологического института коротали ночь в автобусе, пока тушили их общежитие

Сон студентов Санкт-Петербургского государственного технологического института прервала эвакуация в ночь на 23 января. В подвальном помещении общежития в Московском районе произошёл пожар.

Как рассказали в городском управлении МЧС, сообщение о возгорании в восьмом доме по Яковлевскому переулку поступило в 0.46. Пламя охватило подвальное помещение пятиэтажки. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

«В связи с пожаром на Яковлевском переулке оперативно направлен автобус для временного размещения жителей общежития», — добавили в «Пассажиравтотрансе».

К 2.40 огонь ликвидировали. С пожаром боролись пять расчётов и 19 человек.

Накануне бессонная ночь из-за возгорания выдалась у студентов Санкт-Петербургского института культуры и искусств. Полыхала комната на Ланском шоссе.