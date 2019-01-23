«Речь была связная». Экипаж рассказал про состояние пытавшегося угнать самолёт пассажира

Экипаж самолета «Аэрофлота» не заметил признаков алкогольного опьянения у пассажира, Павла Шаповалова, которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва. Об этом рассказала бортпроводник воздушного судна.

«Речь [пассажира] была связная, поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — цитирует члена экипажа РБК со ссылкой на РИА Новости.

Она добавила, что мужчина потребовал лететь в Афганистан через полчаса после взлета. «Также он заявлял, что у него есть оружие, и если мы не выполним эту просьбу, он применит его против пассажиров и бортпроводников», — добавила сотрудница авиакомпании.

Днем 22 января пьяный пассажир рейса SU1515 Сургут – Москва потребовал у экипажа взять курс на Афганистан, после попытки ворваться в кабину вернулся на свое место и уснул. Борт приземлился в Ханты-Мансийске, услуги снайпера не понадобились. Хотя в аэропорту собрались практически все возможные спецслужбы (от ФСБ до Росгвардии), в итоге во время штурма лайнера «захватчик» спал. Шаповалова разбудили и вывели из салона. Уголовное дело возбуждено по факту захвата воздушного судна.

Подозреваемый считается склонным к бытовым скандалам. Первый приговор он получил за битье стекол в доме у родственницы.

На допросе в Следственном комитете он не смог внятно объяснить, зачем просил изменить курс на Афганистан и рассказал, что ему «вообще не надо было туда лететь».