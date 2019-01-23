Пять стран договорились совместно финансировать преследование виновных в гибели пассажирского Boeing 777 под Донецком

Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум о создании механизма финансовой поддержки преследования лиц, виновных в гибели пассажирского лайнера Boeing 777 рейса MH17. Самолет был сбит вблизи Донецка 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек. Текст меморандума опубликован на портале правительства Нидерландов 23 января.

Страны-участницы меморандума договорились создать совместный комитет финансового надзора, куда могут войти и представители других стран, при условии, что в той катастрофе погиб хотя бы один их гражданин. Председатель и заместитель председателя будут избираться сроком на два года, решения комитета будут приниматься на основе консенсуса между всеми государствами-членами.

Пять стран договорились совместно финансировать исследования, связанные с обвинением подозреваемых в причастности к гибели самолета. Средства также направят на то, чтобы сделать судопроизводство максимально доступным для всех родственников погибших.

Расходы на прокуроров, судей и защиту свидетелей несет только правительство Нидерландов. Характер и порядок внесения взносов определят в двусторонних соглашениях, которые Нидерланды заключат с каждой из стран, подписавшей меморандум. ​

Меморандум вступает в силу со дня его подписания. Документ будет действовать в течение пяти лет и будет продлеваться на последующие два года по усмотрению сторон. Если одна из стран решит выйти из меморандума, он сохраняет свое действие для других стран-участниц.