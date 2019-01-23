В правительстве рассмотрят введение социальной нормы на электричество. Владельцам электроплит убирают льготы

Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии для граждан на уровне 300 кВт·​ч в месяц для домохозяйства, в пределах которой она будет оплачиваться по базовому тарифу. Об этом 23 января пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, при потреблении сверх нормы электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт·​ч в месяц, потребители заплатят за электроэнергию по «экономически обоснованному тарифу».

Реформа также предусматривает, что для некоторых регионов России границы социальной нормы и повышенного тарифа могут быть увеличены до 500 и 700 кВт·​ч. «Коммерсантъ» полагает, что речь идет о северных районах. Льготный режим может быть установлен для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них социальная норма может быть установлена на уровне 3300 кВт·​ч​ (повышенный тариф — до 3500 кВт·​ч​) в месяц, а для некоторых регионов регионов — 3500 ​и 3700 кВт·​ч в месяц​.

В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года постепенно убрать льготы для жителей, пользующихся электроплитами. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7.

Проект реформы, по данным издания, будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января этого года.