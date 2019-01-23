Режиссёр Красовский: Следствие не верит, что я снял «Праздник» на свои деньги

Справка:

Фильм «Праздник» рассказывает о том, как семья чиновника готовится отмечать Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде. Его съемки изначально вызвали крайне противоречивую реакцию аудитории — в том числе, из-за официально заявленного жанра «комедия». Подробнее читайте в материале «Блокадный «Праздник»: Почему не смешит комедия Алексея Красовского».

В ночь на 20 января фильм пропал с YouTube. Зрители могли увидеть только черный экран, на котором было написано: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Комментариев от видеосервиса или Роскомнадзора не поступало.

Через несколько часов фильм разблокировали. Сам Красовский сопроводил возвращение видеозаписи комментарием о том, что причина блокировки неизвестна. «Известно, что она случилась сразу после первого миллиона просмотров. Официальных претензий от канала не поступало».