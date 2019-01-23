Режиссёр Красовский: Следствие не верит, что я снял «Праздник» на свои деньги
Следствие пытается выяснить, на какие деньги режиссёр Алексей Красовский снял фильм о блокаде Ленинграда «Праздник». Причину недавнего допроса в полиции он объяснил 22 января в интервью телеканалу RTVi.
Красовский объяснил, что первоначально им и картиной интересовались два следователя — один искал «экстремизм-терроризм», второй, как сообщалось ранее, был из управления экономической безопасности московского главка МВД. У первого претензий к Красовскому, по его словам, больше нет, а второй «продолжает домогаться». Режиссёр предполагает, что следователь сомневается в источниках финансирования «Праздника». Фильм, уверяет автор, был снят на его собственные деньги. Красовский отметил, что игнорирует звонки и повестки. «Пусть приводят силой. Пусть доказывают, что я преступник», – добавил он.
Справка:
Фильм «Праздник» рассказывает о том, как семья чиновника готовится отмечать Новый год на тайной даче в блокадном Ленинграде. Его съемки изначально вызвали крайне противоречивую реакцию аудитории — в том числе, из-за официально заявленного жанра «комедия». Подробнее читайте в материале «Блокадный «Праздник»: Почему не смешит комедия Алексея Красовского».
В ночь на 20 января фильм пропал с YouTube. Зрители могли увидеть только черный экран, на котором было написано: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Комментариев от видеосервиса или Роскомнадзора не поступало.
Через несколько часов фильм разблокировали. Сам Красовский сопроводил возвращение видеозаписи комментарием о том, что причина блокировки неизвестна. «Известно, что она случилась сразу после первого миллиона просмотров. Официальных претензий от канала не поступало».