Смольный направил «Метрострою» официальные уведомления о расторжении трех контрактов

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» направила компании «Метрострой» официальные уведомления о расторжении контрактов на строительство фиолетовой, зеленой и оранжевой веток метро. Общая стоимость разорванных соглашений превышает 85 млрд рублей, из которых 64 млрд уже выплачены компании. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В каждом из уведомлений сообщается о том, что компания нарушила условия контракта, и это является основанием для его разрыва. Так, например, согласно документу одной из причин, по которой власти расторгают контракт с «Метростроем» на строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», является то, что фактическая готовность объекта – 81,3%. При этом сам Смольный еще в октябре 2017 года сообщал о выполнении 90% всех работ на этом участке. Подробности бумажной битвы между Смольным и компанией читайте в материале «Фонтанки» «Битва началась. Смольный предъявил «Метрострою» нецелевое расходование и коррозию».

Отметим, среди уведомлений о расторжении нет документа о разрыве контракта на строительство участка Красносельско-Калининской линии на участке от «Юго-Западной» до «Путиловской». Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры такая бумага появится, но позднее. В «Метрострое» отказались комментировать ситуацию, ограничившись заявлением: все свои аргументы компания изложит в суде.