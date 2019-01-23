Семак: Я не знаю, что случилось и почему Ригони вернулся — это лучше спрашивать у наших руководителей

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак выразил недоумение в связи с досрочным возвращением полузащитника Эмилиано Ригони из аренды.

«Я не знаю, что случилось и почему он вернулся — это лучше спрашивать у наших руководителей. Но сейчас он остался без команды, а контракт у него с «Зенитом», поэтому он тренируется с нами», – цитирует Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Отметим, что Ригони стал автором единственного гола в ворота «Локомотива» в товарищеском матче в Дохе 22 января. «Зенит» проиграл со счетом 1:3.

Первую половину сезона 2018/19 25-летний Ригони провел в аренде в «Аталанте» (Италия). Аргентинец отыграл 12 матчей, в пяти из которых он выходил в стартовом составе. На его счету три гола.

Арендное соглашение было рассчитано на весь сезон, но «Зенит» досрочно разорвал договор и вернул футболиста. Это обошлось петербуржцам в 1 млн евро. По одной из версий, сине-бело-голубые пошли на это с целью дальнейшей продажи игрока.

Ригони перешел в «Зенит» летом 2017 года из аргентинского «Индепендьенте». Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Но закрепиться в основе футболисту так и не удалось.