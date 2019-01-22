От эскиза до автомобиля: Минпромторг показал, как создавался «автомобиль Путина»

Министерство промышленности и торговли РФ на своей странице в Facebook наглядно показало, как придумывались и строились автомобили проекта «Кортеж», которые выпускаются под брендом Aurus и предназначены для первых лиц государства. На видео показан весь процесс создания, начиная с отрисовки эскизов.

Линейка новых российских автомобилей для государственных лиц (пользуется ими, в том числе, Владимир Путин) разрабатывалась ФГУП НАМИ с 2013 года. Машины построены на Единой модульной платформе, которая позволяет легко менять колесную базу, длину и даже тип автомобиля. Кроме того, благодаря этой технологии можно адаптировать производственную площадку под выпуск разных моделей семейства. Уже были представлены лимузин и седан «Сенат» и минивэн «Арсенал», внедорожник «Комендант» еще готовится к премьере.

Все автомобили Aurus имеют гибридную силовую остановку. Инженеры проекта разработали линейку мощных двигателей V8 и V12, которые работают вместе с электромотором.

Автомобили Aurus пустят и в серийное производство. Мощности для сборки машин создадут на базе ПАО «СОЛЛЕРС». Рассчетный объем производства — 5 тысяч автомобилей в год.