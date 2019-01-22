Угонщик самолета Шаповалов: «Если честно, мне не надо было лететь в Афганистан»

Пассажир временно захваченного самолета «Аэрофлота» Павел Шаповалов задержан на двое суток и допрошен в качестве подозреваемого. Преодолевая эффект похмелья, мужчина немножко пофилософствовал.

Следственный комитет поздно вечером 22 января опубликовал видео экспресс-допроса Шаповалова.

«Вы требовали изменить маршрут»? – спросил его следователь.

«Да».

«Причем тут Афганистан?»

«Это не все так просто, как кажется с первого раза, – понуро ответил Шаповалов. – Если честно, я не собирался туда лететь».

Днем 22 января пьяный пассажир рейса SU1515 Сургут – Москва потребовал у экипажа взять курс на Афганистан, после попытки ворваться в кабину вернулся на свое место и уснул. Борт приземлился в Ханты-Мансийске, услуги снайпера не понадобились. Хотя в аэропорту собрались практически все возможные спецслужбы (от ФСБ до Росгвардии), в итоге во время штурма лайнера «захватчик» спал. Шаповалова разбудили и вывели из салона. Уголовное дело возбуждено по факту захвата воздушного судна.

Подозреваемый считается склонным к бытовым скандалам. Первый приговор он получил за битье стекол в доме у родственницы.