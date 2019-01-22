Дзюба: Передай Михалику, что я не бургер. Он бы еще в конце меня трахнул!

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба выразил крайнее недовольство тем, как играл против него защитник «Локомотива» Тарас Михалик в товарищеском матче во вторник, 22 января.

Как передает «Спорт-Экспресс», после матча форвард обратился к партнеру по сборной России, вратарю железнодорожников Гильерме:

«Ты передай Михалику, что он делает?! Он бы меня в конце еще трахнул. Передай ему, что я не бургер», – сказал Дзюба, показывая на теле следы от борьбы с соперником.

Напомним, «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. Единственный гол петербуржцев забил вернувшийся из аренды Эмилиано Ригони. Это был первый матч сине-бело-голубых в 2019 году. Встреча прошла в рамках товарищеского турнира в Дохе. Также «Зениту» предстоит сыграть 25 января со «Спартаком», а 28-го – с «Ростовом».