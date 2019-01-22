СМИ: Братья Ротенберги остались без своих самолетов из-за санкций

Бывшие бизнес-джеты миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов были выставлены на продажу, они уже сменили владельцев. Об этом 22 января пишет Forbes со ссылкой на свои источники на рынке бизнес-авиации.

Информация о продаже самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH) опубликована на сайте брокера Boutsen Aviation. Forbes обратил внимание, что бортовые номера самолетов повторяют инициалы бизнесменов: ARRH – Аркадий Романович Ротенберг; BRRB — Борис Романович Ротенберг.

Борису Ротенбергу принадлежал Bombardier Global 5000 (стоимость — около 25 млн долларов). Он был записан на кипрскую компанию Damstone Limited. Аркадий владел более дешевым самолетом — Bombardier Global 300 (стоимость — около 15 млн долларов), также записанном на кипрскую компанию, но другую — Olpon Investment Limited.

Причиной для расставания с бизнес-джетами стали санкции США, введенные против братьев-миллиардеров в 2014 году. Так, представитель Бориса Ротенберга рассказал, что самолет покупали на кредит банка Credit Suisse. Однако после введения санкций «банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», – заявил представитель Бориса Ротенберга.

Отметим, братья-миллиардеры далеко не единственные российские бизнесмены, которым пришлось расстаться со своей бизнес-авиацией. Так, Олег Дерипаска отказался от трех частных самолетов Gulfstream G550, их продавали по 30 млн долларов. Геннадий Тимченко прекратил эксплуатацию своего Gulfstream G650, потому что компания Gulfstream перестала поставлять к нему запчасти.