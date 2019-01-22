В Коломягах разгребут незаконную свалку. Администрация района ищет подрядчика почти за 24 млн рублей

Администрация Приморского района занялась поисками подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки в Петербурге. Уборку власти оценили в 23,7 млн рублей. Информация об этом 22 января появилась на сайте госзакупок.

Очистить от мусора победителю аукциона предстоит более 12 тысяч кв. м. территории промзоны «Коломяги» северо-западнее дома 36А по Заповедной улице. В смете указан «состав» незаконной свалки — более 1000 кубометров бетона, щебня, кирпича, более 10 тысяч кубов железобетонного лома.

Подрядчика по итогам электронного аукциона выберут 18 февраля. Ему предстоит завершить все работы до 30 ноября 2019 года.

Напомним, экологи из «Зеленого фронта» обнаружили несанкционированные мусорные кучи более 3 лет назад. Природоохранная прокуратура по итогам проверки направила иск к администрации Приморского района с требованием ликвидировать свалку до конца 2015 года.