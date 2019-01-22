Школьница погибла в лобовом ДТП под Петергофом. Ее не спас ремень безопасности

Попытка обгона по встречной полосе закончилась смертью ребёнка вечером 22 января. Девочка была пристёгнута, но медики не смогли ей помочь. Трое взрослых в больницах.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, «Рено» влетел в «Субару» около восьми часов вечера на 9 км трассы Петродворец – Кейкино. «Француз» торопился обогнать едущую впереди машину, но не успел вернуться на свою полосу. На полной скорости автомобили столкнулись, девочка восьми лет умерла до приезда скорой помощи. Она сидела на заднем пассажирском месте справа и была пристёгнута специальным удерживающими устройством. Мужчина, который находился за рулём, госпитализирован. Водитель и пассажир «Рено» также находятся в больнице. Все они в тяжелом состоянии.