Как созвездие. Ночной Петербург сняли из космоса

Фотографию ночного Петербурга с высоты сотни километров удалось сделать космонавту Олегу Кононенко. Она опубликована в Twitter Роскосмоса 22 января.

Как объясняют в Роскосмосе, снимок был сделан с борта МКС. Такой кадр — настоящая редкость, над Северной столицей редко когда можно увидеть чистое небо. «Город часто находится в пасмурном «настроении»», – добавили романтики из госкорпорации. Кроме того, траектория полёта МКС не затрагивает широту, на которой расположен Петербург.

#МКСфотоДня: космонавту Олегу Кононенко удалось сделать по-настоящему редкий снимок — ночной Санкт-Петербург с МКС 🚀✨



Помимо того, что город часто находится в пасмурном «настроении», траектория полета МКС не затрагивает широту, на которой расположена северная столица России pic.twitter.com/r7PqKCMxOa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 января 2019 г.

Напомним, ранее Кононенко вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым поучаствовал в виртуальной спасательной операции Тони Старка — героя комиксов Marvel.