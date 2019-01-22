Клуши в цвете триколора. В рамках программы «Твой бюджет — 2019» петербуржец предложил перекрасить чаек к юбилею ВМФ

Из бюджета Петербурга может быть выделено 5 млн рублей на временную перекраску чаек-клуш, обитающих в Василеостровском районе. Это будет сделано, если поданная в рамках проекта «Твой бюджет — 2019» заявка победит в голосовании.

Автор предлагает сначала изучить места скопления обитающих в Петербурге Larus fuscus (клуш), затем в рамках празднования 80-й годовщины дня Военно-Морского флота России в «эстетических целях» треть покрасить в красный цвет, треть – в синий, и треть оставить «исходного, белого, цвета». «Возможен вариант с отказом от красного цвета и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского флага», – уточняет он.

Покраску птиц предлагается произвести стойкими пищевыми красителями, чтобы не нанести им вреда, но «сохранить максимально эффектную окраску оперения, непосредственно перед празднованием Дня Военно-Морского Флота».

«Эффект от столь большого количества птиц, кружащих над городом в ходе морского парада на фоне кораблей, будет максимален», – считает автор заявки. В то же время это поможет снизить численность чаек: стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет, а значит выкрашенные в цвета триколора чайки не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении.

Как следует из сайта проекта, заявку от Василеостровского района подал петербуржец Михаил Кормин. По данным реестра индивидуальных предпринимателей, человек с таким именем ведет бизнес в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях. Свою инициативу он позиционирует как проект в сфере экологии.

Напомним, сбор заявок в рамках проекта «Твой бюджет — 2019» стартовал 15 января. С помощью него распределяется по 15 млн рублей на район. На начальном этапе авторов не ограничивают в креативности. Каждый подавший заявку получает шанс попасть в состав районной бюджетной комиссии и проработать свою инициативу с модераторами проекта и экспертами, а также выбрать победителя. Инициативы, выигравшие в проекте «Твой бюджет — 2019», будут реализованы в 2020-2021 годах.

Ранее «Фонтанка» описывала различные проекты, предложенные участниками «Твоего бюджета». В частности, речь шла о нескольких велодорожках. Впрочем, победивший в Адмиралтейском районе велопроект не прошел согласование в профильных ведомствах городского правительства.