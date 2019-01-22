СКА обыграл минское «Динамо». Хафизуллин сделал ассистентский хет-трик

Хоккейный клуб СКА одержал 39-ю победу в регулярном чемпионате КХЛ. Со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) было обыграно минское «Динамо».

Голы у СКА забили Антон Белов (2 минута), Павел Дацюк (4 – в большинстве), Александр Барабанов (17 и 39), Николай Прохоркин (29). Кроме того, три результативные передачи отдал Динар Хафизуллин.

Автором единственной шайбы у минчан стал Джонатан Блум (49).

СКА по-прежнему занимает второе место в Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. Следующий матч армейцы с Невы проведут 24 января против «Барыса».