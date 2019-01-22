СМИ: Блокчейн-платформа Павла Дурова может быть запущена в марте. Она уже готова для инвесторов

Платежная система TON, которую разрабатывает команда Павла Дурова на базе Telegram, может быть запущена для пользователей в марте.

Об этом 22 января сообщает The Bell со ссылкой на свои источники. В этом месяце тестовая версия платформы должна быть показана инвесторам, которые вложили в проект 1,7 млрд рублей. В феврале она будет дорабатываться, полный запуск возможен к марту. Издание добавляет, что разработчики по сути уже готовы к запуску, задержка на 2-3 месяца возможна из-за «инновационной природы» TON.

При этом сроки запуска блокчейн-платформы уже не раз переносились. Ранее сообщалось, что стабильная платформа и кошелек Telegram Wallet должны были заработать в конце прошлого года. Следящие за деятельностью Дурова эксперты ранее предполагали, что TON будет презентован на экономическом форуме в Давосе. Он начался 22 января, основатель Telegram там пока не появился, хотя источники и сообщают о прибытии на ВЭФ вице-президента мессенджера Ильи Перекопского.

По задумке создателей, TON сможет обрабатывать транзакции значительно быстрее популярных Bitcoin и Ethereum. Также он якобы сможет конкурировать с Visa и Mastercard.