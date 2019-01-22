«Зенит» начал 2019 год с поражения от «Локомотива»

С поражения стартовал футбольный клуб «Зенит» на товарищеском турнире в Дохе во вторник, 22 января. Со счетом 1:3 петербуржцы уступили московскому «Локомотиву».

Автором единственного гола у «Зенита» стал Эмилиано Ригони на 85-й минуте. У «Локомотива» отличились Федор Смолов (35), Антон Миранчук (36) и Алексей Миронов (51).

Напомним, «Зенит» 12 января вышел из отпуска и начал подготовку к возобновлению сезона. Впереди у сине-бело-голубых еще два матча в рамках товарищеского турнира в Дохе: 25 января со «Спартаком» и 28 января с «Ростовом». 31 января зенитовцы отправятся в Испанию на вторые сборы.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.