СМИ: Судам, загоревшимся в Черном море, пришлось перегружать топливо в открытом море из-за санкций США. Одно из них не пускали в порт

Один из кораблей, которые загорелись 21 января в акватории Черного моря, не мог зайти в порт Темрюк Краснодарского края. Именно поэтому на него загружали сжиженный газ в открытом море, что и могло стать причиной пожара. Об этом 22 января пишет Reuters.

Напомним, загорелись неподалеку от Керченского пролива суда Maestro и Candy. Reuters обращает внимание, что в сообщении о введении санкций против компаний, поставляющих нефть в Сирию, власти США упоминали суда Maestro и Venice. Якобы они поставляли нефть сирийскому правительству, американцы потребовали прекратить их обслуживание в портах.

В декабре в СМИ появилась информация, что Maestro и Venice продолжают свои операции и регулярно заходят в порт Темрюк. После этого порт отказал Maestro в доступе, а Venice сменило название на Candy. Источники Reuters утверждают, что в порту газ загружали на один из кораблей, а затем его перегружали на второй в открытом море.

Собственно, после такой попытки 21 января и начался пожар. Перегрузка топлива с одного судна на другое в штормовую погоду вызывает большие вопросы, заявили источники информагентства.

Напомним, в результате пожара погибли как минимум 11 человек. Всего на судах находились 32 человека (16 граждан Турции и 15 — Индии). Спасти удалось 12 человек, 9 человек считаются пропавшими без вести.