Шаповалов, пытавшийся захватить самолет, хулиганить начал на земле. СМИ выяснили, за что он получил первый срок

Павел Шаповалов, который 22 января прославился на всю страну, попытавшись захватить самолет и добраться до Афганистана, первый срок получил за битье стекол в доме своей родственницы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в первый раз к ответственности Шаповалова привлекли в 2012 году в его родном Сургуте. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Как установило следствие, Шаповалов взял два деревянных бруска и бросил их в окна спали своей родственницы. Он разбил четыре стекла, общий ущерб составил 1270 рублей. Еще один брусок отправился в окно кухни сильно надоевшей мужчине родственницы. Этот бросок стоил уже 8400 рублей, потому что дебоширу удалось не только выбить стекло, но и повредить оконный блок.

Шаповалов просил рассмотреть дело в особом порядке, с чем суд согласился. Мужчина признал вину и раскаялся. По месту жительства его характеризовали отрицательно, однако смягчающим обстоятельством оказалось наличие малолетнего ребенка. В итоге Шаповалова приговорили к 200 часам обязательных работ.

Напомним, рейс «Аэрофлота» вылетел из Сургута в Москву около часа дня по столичному времени. После часа в пути он начал разворот в обратную сторону. Пассажир (позже выяснилось, что это и был Павел Шаповалов) пытался ворваться в кабину пилотов, уверял, что вооружен, и настаивал на вояже в Афганистан. Сообщалось, что при задержании оружия при нем не нашли. Решение о посадке в Ханты-Мансийске принял командир судна. Самолет вместе со всеми пассажирами простоял в аэропорту почти два часа, для участия в спецоперации были привлечены спецназ, Росгвардия, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет и даже снайпер. В итоге при штурме лайнера выяснилось, что Шаповалов был пьян и даже уснул. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 211-й статье УК РФ – «Угон воздушного судна с угрозой применения насилия».