ВАДА угрожает отстранением России от Олимпиады-2020

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сообщил о самых жестких санкциях, если данные московской лаборатории окажутся фальшивыми хотя бы частично. Как сообщает 22 января Associated Press, в этом случае страну могут отстранить от летней Олимпиады в 2020 году в Токио.

Такое наказание с высокой долей вероятности будет рекомендовать комитет по соответствию ВАДА. Кроме того, Россию могут лишить прав на проведение международных соревнований на определенный период.

Напомним, ранее комитет ВАДА по соответствию не стал повторно дисквалифицировать РУСАДА. За сохранение статуса российского антидопингового агентства проголосовали одиннадцать членов международного из двенадцати. Теперь России осталось выполнить заключительный пункт договора – предоставить иностранным экспертам доступ к реальным анализам отечественных спортсменов для проведения повторных тестов. Ранее специалисты ВАДА получили электронные базы данных допинг-тестов.