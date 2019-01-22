«Политические партии взяли эту тему как шест и начали ее разыгрывать». Совершаева поддержала заморозку строительства музея блокады Ленинграда

Справедливоросс Алексей Ковалев обратился к будущему вице-губернатору Любови Совершаевой с просьбой содействовать в реализации проекта строительства нового комплекса музея блокады Ленинграда. С такой просьбой он выступил в ходе встречи Совершаевой с депутатами 22 января.

«Я — ребёнок блокадников: нельзя допустить, чтобы этот участок земли вместо строительства музея был использован для коммерческих объектов, и земля была утрачена»,-заявил Ковалев.

В ответ будущий политический вице-губернатор заявила, что знает о блокаде немало: семья ее матери погибла в осаждённом Ленинграде.

«Я не знаю, чьи там коммерческие интересы, но я точно знаю, что политические партии эту тему взяли как шест и начали ее разыгрывать. Это плохая история, мы пытаемся перетянуть блокадников то на одну сторону, то на другую», – подчеркнула она.

По словам будущего вице-губернатора, она уверена, что 6 млрд рублей (бюджет проекта) — это немалые деньги для города, а участок на Смольнинской набережной расположен неудобно: «Мы хотим, чтобы люди на подкидыши садились? Или нам нужна транспортная доступность?»

По словам Совершаевой, общество сейчас пытаются поделить, спекулируя темой, а это недопустимо. Она подчеркнула, что сейчас проект заморожен по поручению врио губернатора Александра Беглова.

Напомним, в международном конкурсе на концепцию нового Музея обороны и блокады Ленинграда победила «Студия 44» Никиты Явейна, этот проект также в конце минувшего года получил награду на Международном архитектурном конкурсе в Амстердаме.

Тем не менее, у проекта Явейна в Петербурге немало противников, которые считают его неудачным, как, впрочем, и само место на Смольной набережной для будущего музея, называя его «неблокадным».

В конце декабря в Петербурге отменили конкурс на проектирование Музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной. В конкурсной документации нашли недочеты.