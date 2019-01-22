«Развод вызовет больше негатива». Смольный не хочет разводить по времени муниципальную и губернаторскую избирательные кампании

От идеи перенести на другое время муниципальные выборы в Петербурге отказались. Об этом сообщила кандидат в вице-губернаторы по внутренней политике Любовь Совершаева 22 января на встрече с депутатами петербургского ЗакСа.

По словам Совершаевой, выборы придётся провести в один день, в единый день голосования. «Для того, чтобы произвести развод, потребуются изменения в законодательстве и ряд шагов, которые вызовут больше негатива, в том числе со стороны муниципалов», – заявила будущая глава администрации Петербурга. Также она добавила, что проводить кампании в разное время выйдет для города дороже.

«2024 год — вообще очень сложный для нас, будут муниципальные, губернаторские и президентские выборы. Что имеем, то имеем», – рассудила Любовь Совершаева.

Также у неё уточнили, готов ли Смольный поддержать инициативу по установке на всех избирательных участках КОИБов (комплексы обработки избирательных бюллетеней). В ответ Совершаева заметила, что нужно посчитать, во сколько это выйдет для города, в том числе с учётом организации обучения членов УИК для обращения с КОИБами, которые к тому же ещё иногда и ломаются.