«Не доказано». Присяжные оправдали фигурантов дела о полицейской бойне в Петербурге

В Санкт-Петербургском городском суде оглашен вердикт по делу о расстреле полицейских на Муринской дороге. Присяжные оправдали обвиняемых практически по всем статьям, в деле остались только два патрона.

Коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанной вину подсудимых, которым вменяли вооруженное нападение на машину транспортного ОМОНа. Об этом 22 января сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Аркадию Нусимовичу, Геннадию Левинскому и Алексею Геворкяну было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса: бандитизм, разбой, убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия, неправомерное завладение автомобильными номерами и подделка номеров.

По версии следствия, в декабре 2015 года сотрудники ОМОН УМВД на транспорте халтурили на служебной машине, и, выступая в роли «черных инкассаторов», перевозили 24 миллиона рублей. На Муринской дороге они попали в подставное ДТП, после которого трое в масках и плащах начали стрельбу. Замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков умер на месте, его напарник, прапорщик Сергей Барканов, выжил.

На суде гособвинение доказывало, что минимум 15 выстрелов из Калашникова произвел Левинский, а Нусимович был вооружен пистолетом-пулемётом конструкции Судаева. Алексей Геворгян, согласно материалам дела, поджег полицейский УАЗ.

Подозреваемых задержали через полгода. При обыске у Нусимовича обнаружили два патрона, денег не нашли. Обвинение настаивало, что все 24 похищенных миллиона мужчины поделили и потратили.

Свою вину в нападении подсудимые не признали. С недоказанностью согласились присяжные. Геворкяна и Левинского оправдали полностью. Судья постановил освободить их из-под стражи в зале суда. Аркадий Нусимович раскаялся в том, что хранил в квартире два патрона, чем вызвал симпатию присяжных — его посчитали заслуживающим снисхождения.

Ранее Смольнинский районный суд приговорил бывшего командира ОМОН транспортного МВД по Северо-Западу Дмитрия Хистяева к штрафу в 50 тысяч рублей. Он был руководителем Барканова и Яблокова, знал об их подработке.