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Общество
22.01.2019 20:51
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Эксперт: Допуск японцев к работе на российских Курилах премьер Абэ сможет трактовать как «существенный сдвиг»

Заявление Владимира Путина о продолжении «совместной хозяйственной деятельности» на контролируемых Россией южных Курильских островах премьер министр Японии Синдзо Абэ может преподнести своим избирателям как «существенный сдвиг» в вопросе решения территориального спора.

Об этом «Фонтанке» заявил востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, комментируя итоги встречи лидеров, которая прошла 22 января в Москве.

«Абэ хочет добиться заметного «политического успеха» перед своим уходом. Этот успех мог быть связан либо с Северной Кореей, где прорыва не получается, либо с Россией. Ради этого правительство Абэ может пойти на серьёзные уступки экономического характера для России. А в ответ на это получить от России политические уступки, но достаточно символические. Что это может быть, можно только гадать. Суть обсуждаемых на переговорах деталей не известна. Вполне возможно, что граждан Японии активнее будут пускать работать на Курилы. Уже сказано про продолжение совместной хозяйственной деятельности. И это можно будет продать японской публике, как "существенный сдвиг", как доказательство успехов дипломатии. Общество в это поверит, если событие будет хотя бы похоже на сдвиг в пользу японской стороны", – считает Андрей Ланьков.

Эксперт удивлён разговорам в России, что острова Итуруп, Кунашир, Шиктона и Хабомаи действительно могут быть переданы Японии.

"Очень скептически отношусь к начавшимся в России паническим разговорам о передаче южно-курильских островов. Очень сомневаюсь, что подобное решение имеет хоть какие-то шансы на то, чтобы быть принятым. Скорее всего речь идёт о каком-то компромиссе, цель которого спасти лицо премьер-министру Абэ, и получить выгодные России экономические уступки. Нет оснований для паники и беспокойства. Признание японского суверенитета неприемлемо для России вне зависимости от убедительности аргументов обеих сторон", – пояснил профессор Университета Кунмин.

Вместе с тем Андрей Ланьков согласен с Василием Головниным, который ранее отмечал в интервью "Фонтанке", что японцам добрососедский союз с Россией выгоден в контексте сдерживания растущего влияния Китая в регионе. Однако в полноценный союз России и Японии эксперт не верит.

"У России не такие простые отношения с Китаем. Но отношения с Японией при всей российской японофилии будут напряжёнными всегда. Очень трудно представить российско-японский союз против Китая. Просто потому что Япония связана очень сильно самыми разнообразными союзными обязательствами с США. И эти обязательства никуда не денутся. Они соответствуют историческим традициям и актуальным национальным интересам Японии", – сказал Ланьков "Фонтанке".

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве продолжались сегодня более трёх часов. Из публичной информации известно, что Россия и Япония намерены развивать сотрудничество между военными ведомствами и пограничными службами, активизировать совместную хозяйственную деятельность по аквакультуре, тепличному хозяйству, ветроэнергетике, туризму и переработке мусора. Что касается мирного договора, то работа над ним будет продолжена. "Решение должно быть приемлемо для общественности. Поддержано населением наших стран", – сказал Владимир Путин. Символом улучшения ситуации со спорными островами станет рейс для бывших жителей Курил, который организуют в этом году.

Следующая встреча Путина и Абэ запланирована на июнь. Следующий раунд переговоров на уровне глав МИД пройдёт уже в феврале.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внёс законопроект о невозможности юридической легализации отторжения Курильских островов от России.

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