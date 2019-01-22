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22.01.2019 20:04
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Снег и танки: в Петербурге снова зафиксированы 9 баллов

В Петербурге второй вечер подряд наблюдаются 9-балльные пробки – это на два пункта выше нормы. 22 января сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал этот показатель в 19 часов, хотя навигатор показал раньше. В начале восьмого стало чуть свободнее – 8 баллов, а к 19:35 – уже 7 баллов.

Если вчера дорожное движение осложняли, в основном, гололедица и снег, то сегодня проблем автомобилистам добавляет репетиция парада войск к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. По ходу движения военной техники днём дороги перекрывали, и пробки «проехали» через полгорода. А вечером движение перекрыли в центре.

Снег и танки: в Петербурге снова зафиксированы 9 баллов

Напомним, репетиция повторится в четверг в первой половине дня, затем движение закроют в субботу и воскресенье.

Наиболее загруженными магистралями вечером стали: проспект Энгельса – Большой Сампсониевский из центра (9 баллов), Невский проспект в обе стороны (9 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов).

В топ-5 крупнейших пробок за день вошла одна утренняя и четыре вечерние:

  • 8:48, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 10,9 км, от Центральной улицы до Якорной улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  • 18:47, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Финляндский проспект, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, 10,4 км, от музея артиллерии до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  • 18:22, Дворцовая площадь, Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, 9,9 км, от Дворцового моста до улицы Передовиков. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
  • 19:14, КАД внешняя сторона, Большой Обуховский мост (Вантовый), 9,2 км, от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 19:11, Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, Троицкий мост, Троицкая площадь, Каменноостровский проспект, Ушаковский мост, улица Академика Крылова, Торжковская улица, 9,1 км, от Никольского переулка до Белоостровской улицы. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

Напомним, максимальные 10 баллов были зарегистрированы в Петербурге вечером 17 января во время сильного снегопада.

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