Будущий строительный вице-губернатор Линченко хочет отказаться от Фонда социальных обязательств для застройщиков

В Мариинском дворце 22 января прошла встреча трех оппозиционных парламентских фракций с кандидатом в строительные вице-губернаторы Николаем Линченко. В ходе общения с депутатами он заявил, что в период правления Валентины Матвиенко адресно-инвестиционная программа выполнялась идеально, а также пообещал отказаться от идеи Игоря Албина запустить Фонд социальных обязательств для застройщиков.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», больше всего депутатов интересовал вопрос строительства детских садов и школ. В частности, Оксана Дмитриева спросила, собирается ли Линченко реализовать идею своего предшественника по созданию фонда, куда строители бы отдавали деньги на создание социальных объектов. Инициативу выдвинули около года назад сами застройщики, однако из-за обсуждений суммы взноса и формата работы фонда реализация идеи затянулась.

«Инициативу я не буду комментировать, – заявил в ответ Линченко. – Я сторонник законных действий власти. У нас достаточно инструментариев, чтобы горожане получали комфортную среду с инфраструктурой. Зачастую надо будет эти вопросы решать по каждому проекту отдельно». Дмитриева заметила, что Линченко говорит о соглашениях с застройщиками, и назвала этот метод «торговлей», так как, по её словам, власти склоняют бизнес к подписанию этих документов перед выдачей разрешительной документации.

В общении с фракцией КПРФ будущий вице-губернатор добавил, что помнит времена, когда адресно-инвестиционная программа выполнялась на 100 процентов — 2005 – 2010 годы. «Я сам тогда был первым замом в Приморском районе. Вытаскивал все объекты. И сейчас так будет», – пообещал он коммунистам. В ответ депутат Ирина Иванова заметила, что часть долгостроев, которые пытаются завершить сейчас, относятся именно к тому периоду.

В беседе с парламентариями Линченко также заверил их, что не имеет никакой связи с компанией ЛСР, где работал его бывший начальник, экс-вице-губернатор Петербурга Александр Вахмистров. Кроме того, Линченко пообещал общаться с градозащитниками, защищать исторический центр и заверил политиков, что реновации «как в Москве» в Петербурге не будет.