В первом в России доме сопровождаемого проживания ждут волонтёров в проект «Добрые соседи»

Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ объявляет набор волонтёров в команду проекта «Добрые соседи». Добровольцам предстоит организовывать полезный досуг для подопечных первого в России дома сопровождаемого проживания.

Дом сопровождаемого проживания, где самостоятельную жизнь начинают люди с ограниченными возможностями здоровья – как физическими, так и интеллектуальными, – был открыт в Петербурге в 2017 году. Его удалось построить совместными усилиями ГАООРДИ и бизнеса. Свою лепту внесло и государство. Здесь молодые люди, которые большую часть своей жизни провели в закрытых учреждениях, именно живут, а не существуют в статусе инвалидов: у каждого есть своё личное пространство, каждый занимается любимым делом, каждый учится самостоятельности.

Помогают особенным постояльцам сотрудники ГАООРДИ. А чтобы молодые люди более активно социализировались, особенно вновь прибывшие, благотворительная организация реализует проект «Добрые соседи», в который приглашает волонтёров.

Тем, кто решит стать частью команды, предстоит проводить творческие мастер-классы, развлекательные мероприятия, квесты и сопровождать ребят во время выездов на экскурсии.

«Для петербуржцев, решивших стать частью команды проекта, будет организован обучающий курс, посвященный правилам общения с будущими подопечными, основам оказания первой медицинской помощи, а также азам организации мероприятий», – рассказали в ГАООРДИ.

Чтобы стать волонтёром проекта «Добрые соседи», необходимо заполнить анкету и прийти на вводное занятие курса.

Получить более подробную информацию о проекте можно в группе ГАООРДИ.