Российское антидопинговое агентство избежало дисквалификации. Против выступила только норвежский министр

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило статус соответствия РУСАДА. Как сообщает 22 января пресс-служба организации, за сохранение статуса проголосовали одиннадцать членов ВАДА из двенадцати.

Единственной проголосовавшей против оказалась министр Норвегии по делам детей и равноправия Линда Хеллеланд. По ее словам, она по-прежнему считает, что РУСАДА должно быть дисквалифицировано, пока не будут выполнены все условия.

Заключительный пункт – получение доступа к самим допинг-пробам (пока был получен доступ только к электронным данным анализов), которые хранятся в российской лаборатории. Это условие нужно выполнить до 30 июня 2019 года.

Напомним, неопределенность с сохранением статуса соответствия РУСАДА сохранялась вплоть до сегодняшнего дня из-за того, что были сорваны сроки, прописанные в соглашении между международным агентством и российской стороной от сентября 2018 года. Эксперты Всемирного антидопингового агентства должны были получить данные до 31 декабря 2018 года, но из-за отсутствия сертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования их предыдущий приезд в Москву закончился ничем.