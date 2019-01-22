СМИ: ПСЖ отказался от приобретения зенитовца Паредеса

Сделка по продаже полузащитника футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредеса в парижский ПСЖ под угрозой срыва. Как сообщает во вторник, 22 января, L'Equipe, французская команда отказалась от покупки игрока.

ПСЖ не устроила сумма, которую за него просил «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что цена на Паредеса поднялась до 55 млн евро и якобы парижане согласились на нее, перебив предложение «Челси» в 40 млн.

Теперь французский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке «Эвертона» Идриссе Гейе.