СМИ: ПСЖ отказался от приобретения зенитовца Паредеса
Сделка по продаже полузащитника футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредеса в парижский ПСЖ под угрозой срыва. Как сообщает во вторник, 22 января, L'Equipe, французская команда отказалась от покупки игрока.
ПСЖ не устроила сумма, которую за него просил «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что цена на Паредеса поднялась до 55 млн евро и якобы парижане согласились на нее, перебив предложение «Челси» в 40 млн.
Теперь французский клуб решил сосредоточить внимание на хавбеке «Эвертона» Идриссе Гейе.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был аргентинский «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.