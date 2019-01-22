Путин на встрече с японским премьером: Решение о мирном договоре по Курилам должно быть поддержано населением и России, и Японии

Московская встреча российского и японского лидеров, прошедшая в Москве 22 января, не принесла существенных изменений в вопрос заключения мирного договора и будущей судьбы Курильских островов. Следующий раунд на уровне глав МИД состоится в феврале, а Владимир Путин и Синдзо Абэ снова сядут за стол переговоров в июне.

«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени <...> Решение должно быть приемлемо для общественности. Поддержано населением наших стран», – рассказал Путин, подтвердив заинтересованность российской стороны в дальнейших встречах по этому вопросу.

Он также отметил, что будет продолжена совместная хозяйственная деятельность на Курилах.

Владимир Путин заверил, что особое внимание лидеры уделили развитию торгово-экономических связей. «На экономическом треке сотрудничества России и Японии есть очевидные достижения», – считает глава государства, подчеркнув, что до «прорыва» еще далеко.

Японский премьер Синдзо Абэ, в свою очередь, подтвердил значимость переговоров в Москве. «Вопрос мирного договора обсудили, ничего не утаивая. Мы с президентом Путиным приветствуем конкретные переговоры между нашими министрами иностранных дел... В феврале будет проведен следующий раунд», – заявил Абэ. Новая встреча с Путиным, как заверил японский премьер, должна состояться в июне.

Он также заявил, что будет развиваться сотрудничество по Курилам между военными ведомствами и пограничными службами. Важным символом улучшения ситуации со спорными островами станет рейс для бывших жителей Курил, который организуют в этом году.

Переговоры двух лидеров в Москве продлились более трех часов, выйдя за рамки установленного регламента. После встречи с Путиным японский премьер должен направиться в швейцарский Давос, на Всемирный экономический форум.

К московским переговорам было приковано особое внимание, так как по их итогам было анонсировано совместное заявление президентов. Агентство Kyodo накануне сообщило, что будет подписан мирный договор в обмен на два острова – Шикотан и Хабомаи. В России противники передачи Курил устроили акцию протеста у здания посольства Японии в Грохольском переулке в столице, где проходило мероприятие. Манифестация закончилась задержаниями.