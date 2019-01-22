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Власть
22.01.2019 18:44
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Путин на встрече с японским премьером: Решение о мирном договоре по Курилам должно быть поддержано населением и России, и Японии

Московская встреча российского и японского лидеров, прошедшая в Москве 22 января, не принесла существенных изменений в вопрос заключения мирного договора и будущей судьбы Курильских островов. Следующий раунд на уровне глав МИД состоится в феврале, а Владимир Путин и Синдзо Абэ снова сядут за стол переговоров в июне. 

«Обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени <...> Решение должно быть приемлемо для общественности. Поддержано населением наших стран», – рассказал Путин, подтвердив заинтересованность российской стороны в дальнейших встречах по этому вопросу.  

Он также отметил, что будет продолжена совместная хозяйственная деятельность на Курилах. 

Путин на встрече с японским премьером: Решение о мирном договоре по Курилам должно быть поддержано населением и России, и Японии

Владимир Путин заверил, что особое внимание лидеры уделили развитию торгово-экономических связей. «На экономическом треке сотрудничества России и Японии есть очевидные достижения», – считает глава государства, подчеркнув, что до «прорыва» еще далеко. 

Японский премьер Синдзо Абэ, в свою очередь, подтвердил значимость переговоров в Москве. «Вопрос мирного договора обсудили, ничего не утаивая. Мы с президентом Путиным приветствуем конкретные переговоры между нашими министрами иностранных дел... В феврале будет проведен следующий раунд», – заявил  Абэ. Новая встреча с Путиным, как заверил японский премьер, должна состояться в июне. 

Он также заявил, что будет развиваться сотрудничество по Курилам между военными ведомствами и пограничными службами. Важным символом улучшения ситуации со спорными островами станет рейс для бывших жителей Курил, который организуют в этом году.

Переговоры двух лидеров в Москве продлились более трех часов, выйдя за рамки установленного регламента. После встречи с Путиным японский премьер должен направиться в швейцарский Давос, на Всемирный экономический форум.  

К московским переговорам было приковано особое внимание, так как по их итогам было анонсировано совместное заявление президентов. Агентство Kyodo накануне сообщило, что будет подписан мирный договор в обмен на два острова – Шикотан и Хабомаи. В России противники передачи Курил устроили акцию протеста у здания посольства Японии в Грохольском переулке в столице, где проходило мероприятие. Манифестация закончилась задержаниями

Справка:

Курильские острова перешли к России в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Несмотря на то что мирный договор между Россией и Японией все это время не был подписан, японская сторона считает острова своими северными территориями. Россия настаивает на том, что Курилы – это неотъемлемая часть Российской Федерации. В 2006 году президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах. В 2018 году Путин  предложил  заключить мирный договор, на что Абэ ответил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.  Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, считает, что это японцам необходимо принять позицию РФ, а именно признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Курилами. В ноябре президент Путин после встречи с Абэ в Сингапуре сообщал, что Токио готов был бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года.

О том, что может произойти с россиянами, живущими на островах, в случае решения спорного территориального вопроса в пользу Японии, в интервью «Фонтанке» рассказал автор законопроекта о запрете их отчуждения от России, депутат Госдумы ФС РФ Сергей Иванов.

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