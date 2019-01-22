Угонщика самолета в Ханты-Мансийске пришлось будить во время штурма. СК опубликовал видео допроса

В тот момент, когда группа захвата ворвалась в самолет, который пытался направить в Афганистан пьяный пассажир, угонщик спал. Пассажиры аплодировали, когда его выводили из лайнера.

О состоянии задержанного перед штурмом 22 января вечером сообщили источники издания Ura.Ru. Пассажира, уверяет информационное агентство, пришлось сначала разбудить. В Следственном комитете ранее подтвердили, что угонщик самолета был пьян. Записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Сургута, откуда рейс вылетел в Москву, свидетельствуют о том, что на момент посадки он выглядел адекватно, добавляет издание.

Ранее СМИ сообщили фамилию предполагаемого угонщика – это 41-летний житель поселка Угут в Югре Павел Шаповалов. Следственный комитет подтвердил эту информацию и опубликовал отрезок видео с допроса угонщика. По некоторым данным, ему принадлежит сеть торговых точек в Сургуте. В СК сообщали, что он был судим за порчу имущества.

Рейс «Аэрофлота» вылетел из Сургута в Москву около часа дня по столичному времени. После часа в пути он начал разворот в обратную сторону. Пассажир пытался ворваться в кабину пилотов, уверял, что вооружен, и настаивал на вояже в Афганистан. Сообщалось, что при задержании оружия при нем не нашли. Решение о посадке в Ханты-Мансийске принял командир судна. Самолет вместе со всеми пассажирами простоял в аэропорту почти два часа, для участия в спецоперации были привлечены спецназ, Росгвардия, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет и даже снайпер. Авиакомпания выслала за пассажирами другой борт и перешла на режим повышенной бдительности, все суда перед вылетом проходят особо тщательную проверку.