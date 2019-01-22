Совет Европы напомнил России о необходимости оплаты членских взносов

«Совершенно очевидно: все государства-члены должны платить свои членские взносы», — заявил министр иностранных дел Финляндии, глава комитета министров Совета Европы (СЕ) Тимо Сойни, выступая перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 22 января. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россия перестала платить взносы в 2017 году из-за того, что её делегацию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с крымскими событиями. В июне комитет министров СЕ должен рассмотреть вопрос о выходе России из организации, поскольку она не перечисляет деньги уже два года и размер долга РФ перед организацией вырос до 60 млн евро.

Тимо Сойни уверен, что обе стороны должны пойти на компромисс, чтобы решить проблему. «Я убежден, если комитет министров и ПАСЕ будут работать бок о бок, мы сможем найти решение. Предлагаю активизировать этот диалог», — сказал он. По словам главы комитета министров Совета Европы, комитет не может принимать экономически непродуманные решения, но в то же время не отказывается от своей позиции по Украине и поддерживает идею её независимости и территориальной целостности.

Ранее российские власти не раз говорили о возможном выходе из СЕ, если России не вернут право голоса. Госдума 17 января выступила против возвращения к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ.