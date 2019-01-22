Арбитражный суд Петербурга и области ушел на пожарные каникулы и отменил 1200 заседаний

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти не оправился от пожара и отменил все заседания не только 22 января, но и завтра, 23 января.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, работа Арбитражного суда приостановлена в связи с пожаром.

«Судебные заседания 23 января 2019 года проводиться не будут», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сайт Арбитражного суда уточняет, что отменены не только заседания, но и прием и выдача документов. Ознакомление с материалами дел также невозможно. Дата возобновления работы неизвестна. Судя по графику работы, на 23 января в Арбитражном суде Петербурга и области должны были состояться 1197 заседаний.

Утром 22 января в здании суда на Суворовском проспекте, 50/52, сработала пожарная сигнализация. Приставы нашли очаг возгорания в закрытом кабинете на пятом этаже, где расквартированы председатели судебных составов, организовали эвакуацию 300 человек и вызвали спасателей. Пожар тушили по повышенному номеру. Предположительно причиной стала неисправная проводка.