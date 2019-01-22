СМИ: Финны планируют открыть в Петербурге женскую консультацию, чтобы спасти роддом в Лаппеенранте

Округ социального обслуживания и здравоохранения Южной Карелии Eksote совместно с частной клиникой Университетской больницы Хельсинки HYKSin намерен открыть в Петербурге женскую консультацию. Об этом 22 января сообщает Yle.

Предполагается, что будущие мамы будут ходить туда на осмотры, а рожать поедут в соседнюю Лаппеенранту. Стоимость услуги составит 10 тысяч евро. HYKSin предлагает россиянкам платные роды с 2013 года, но иностранным пациенткам приходится отправляться в Финляндию для наблюдения за месяц до предполагаемого срока.

«В Санкт-Петербурге строят частные больницы и клиники, и нужно активно туда идти, если мы хотим заполучить пациентов», – говорит генеральный директор Eksote Пентти Итконен.

Желание заполучить российских пациентов связано, в частности, с угрозой закрытия роддома в Лаппеенранте. По оценкам Eksote, в Южной Карелии к 2030 году число принимаемых родов снизится до 500 — 600 в год (для сравнения: в 2010 году в Лаппеенранте родилось 1240 детей).

«У нас через 10 лет попросту не будет хватать женщин детородного возраста», – отмечает Итконен. По его словам, чтобы предотвратить закрытие родильного отделения в Лаппеенранте, достаточно будет одной иностранной пациентки в день.

В HYKSin «Фонтанке» подтвердили, что ведут переговоры с Eksote по открытию платных услуг по родовспоможению для иностранных граждан в Лаппеенранте, таких же, какие предлагаются в Хельсинки.

«Эти услуги до сих пор на стадии разработки. Так что, по крайней мере, с нашей стороны (HYKSin) планов по открытию женской консультации в Петербурге нет», – подчеркнула в комментарии «Фонтанке» руководитель отдела маркетинга и продаж Пиа Койву.

В Eksote на вопросы о женской консультации в Петербурге к моменту публикации ответить не смогли.

Ранее «Фонтанка» писала, как незапланированные роды в Финляндии обошлись петербурженке в 50 тысяч евро. Россиянок, которые рожают в Суоми, не имея финского гражданства и постоянной регистрации, крайне мало.