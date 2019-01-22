«Встречка» на «Коле»: Nissan поймал «Ладу», а через полчаса Opel - «ГАЗель» и «Сканию»

Сразу две серьезные аварии произошли 22 января на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. Первое ДТП случилось утром, второе – спустя полчаса и всего через два километра от первого. В обоих случаях пострадали люди, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Около 11:40 на 181-м километре трассы «Кола» 57-летний мужчина на автомобиле Nissan Primera столкнулся со встречным ВАЗ-2115 под управлением 31-летнего мужчины. По данным «Дорожного инспектора», водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу.

В результате пострадали двое: 48-летнюю пассажирку Nissan в состоянии средней тяжести увезли в больницу Лодейного Поля, а 52-летнюю пассажирку «Лады» в тяжелом состоянии доставили в больницу Волхова.

Вторая авария произошла в 12:10 на 183-м километре трассы. Там столкнулись Opel Astra под управлением 30-летнего мужчины, «ГАЗель» под управлением мужчины 47 лет и Scania, за рулем которой был 38-летний мужчина. По предварительным данным, водитель «Опеля» выехал на «встречку», где и столкнулся с двумя грузовыми машинами, пишет «Дорожный инспектор».

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что ДТП случилось в районе деревни Доможирово при сильном снегопаде. «Претензий к дорожным органам со стороны ГИБДД нет», – отметили в управлении, порекомендовав водителям быть крайне внимательными и осторожными и учитывать погодные условия.

В результате аварии водитель Opel получил травмы средней степени тяжести. Мужчину доставили в больницу Лодейного Поля. По обоим происшествиями ведется проверка ГИБДД.