Его дело - труба. Крайним за гнилые коммуникации “Теплосети” назначен диспетчер

Следствие сделало нетривиальный вывод из гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте. Вину в изношенных сетях возложили на рядового сотрудника.

Александр Ермаков/"Фонтанка.ру"/Архив

В Петербурге диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум посетителям кафе «Типичный Питер». Кафе затопило кипятком после прорыва трубы на Измайловском проспекте. Емельянов сидел за пультом в центральной диспетчерской, но, по мнению СК, он единственный, кому отвечать за эксплуатацию прогнившего трубопровода с истекшим сроком годности.

Трубу на Измайловском прорвало ночью 28 сентября 2018 года при подключении к магистральному трубопроводу, который чинили на набережной Обводного канала. Вылилось около 500 тонн горячей воды, полуподвальное кафе затопило. Погибли 20-летние посетители Андрей Начинкин и Максим Шустров. В промоину провалились автомобили.

Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Под ее действия попадают топ-лица организаций. Например, по 238-й судили руководителей управляющих компаний, когда падавшие с крыш сосульки убивали или калечили прохожих.

Дело находится в производстве следственного отдела СК Адмиралтейского района. 17 января следователь Ян Магалинский переквалифицировал его на статью 109 УК «Причинение смерти по неосторожности» и накануне, 22-го, предъявил обвинение 36-летнему старшему диспетчеру «Теплосети Санкт-Петербурга» Евгению Емельянову.

По мнению следствия, Емельянов действовал неосторожно и небрежно, исполняя профессиональные обязанности при эксплуатации трубопровода. Именно его действия, как считает СК, привели к повреждению подающего трубопровода распределительной сети «квартал 117-119», питающей участок от Измайловского проспекта до Московского.

Емельянов заступил на смену в восемь вечера 27 сентября. Его коллега-предшественник после прорыва магистрального трубопровода на Обводном канале отключил сети от воды, к трем утра ремонт был завершен, нужно было подключать трубы. Емельянов выполнил рядовую операцию – дал команду запитать трубы от ТЭЦ-15.

На 2018 год рабочее давление, под которым подавалась вода от ТЭЦ-15, по указанию руководства «Теплосети» было определено на уровне 11,5 атмосферы. При подключении сетей трубы, как следует из параметрической диаграммы, давление в трубопроводе повысилось до 11,2 атмосферы. За пределы рабочего оно не вышло, а скачки при подаче воды после ремонта – явление обычное.

Скачка не выдержал участок трубы, расположенный в непосредственной близости от подвала дома 20 по Измайловскому проспекту. «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводила собственное расследование. В комиссию входили замглавного инженера по эксплуатации и ремонту Антонов, замглавного инженера по режимам теплоснабжения Рожков, начальник центральной диспетчерской службы Бахарев, государственный инспектор Северо-Западного Ростехнадзора Богодушко, начальник департамента эксплуатации электростанций «ТГК-1» Столяров и другие лица. В акте расследования указано, что причиной инцидента предположительно явился разрыв стенки трубы «в результате коррозии внутренней и наружной поверхности в процессе длительной эксплуатации».

Труба лопнула в районе заводского спирального шва, длина разрыва составила 12 сантиметров, ширина – сантиметр. Вокруг него зафиксировали скопление свищей диаметром до шести миллиметров. Длина сплошной наружной коррозии в месте повреждения составила метр, кромка разрыва была утончена до 1 – 2 миллиметров. Внутренняя поверхность была подвержена «общей коррозии и коррозийному поражению в виде язв с кратером глубиной до 1 миллиметра». О каких-либо отклонениях в работе диспетчера Емельянова в ночь трагедии в акте расследования не сказано. После того как автоматика показала массивную потерю воды в трубопроводе (из-за прорыва), он направил две аварийные бригады к Измайловскому, место прорыва нашли, по меркам «Теплосети», молниеносно и участок отключили.

Акт расследования



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Автор: "Фонтанка.ру"

Прорванная труба работала с 1992 года. В 2017-м срок ее службы истек, наработка составила 216 тысяч часов. «Теплосеть» не стала менять, а запросила у компании «Русская лаборатория» экспертизу промышленной безопасности. Специалисты нашли множество повреждений трубопровода. Например, в подвале Измайловского проспекта, 20, специалисты отметили, что поверхность трубы не защищена антикоррозийным покрытием. Сети признали «не в полной мере соответствующими требованиям промышленной безопасности», их использование было разрешено при условии, если «Теплосеть» проведет ремонт. Видимо, он был проведен. Срок службы продлили до 2020-го.

В 2018 году, то есть сразу после полученного разрешения на дальнейшую эксплуатацию, труба между Измайловским и Московским рвалась около пятидесяти раз, о чем свидетельствует карта дефектов. Они обозначены зелеными треугольниками.

В «Теплосеть» Емельянов пришел в 2011 году. Начинал инженером. Старшим диспетчером работает с 2015-го. В организации таких всего шестеро. Их основная задача – руководить отключениями и подключениями, контролировать работы на адресах ремонта и реконструкции, организовать работы по промывке и заполнению труб, восстанавливать схемы теплоснабжения потребителей. На места прорывов они не выезжают, трубы не чинят, вопросы эксплуатации сетей не решают.

Семьи погибших получили 4 млн рублей от страховой компании СОГАЗ в качестве компенсации. Ремонт трубы обошелся «Теплосети» в 410 тысяч 850 рублей. Если диспетчера признают виновным, компании смогут взыскать с него свои потери в порядке регресса.

Емельянов вину не признает, сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Борзов.

«Постановление о предъявлении обвинения занимает чуть больше одного листа. Следствие на сегодняшний момент не может конкретизировать, в чем заключается вина диспетчера. Ссылки на конкретную норму, которую якобы он нарушил, в постановлении нет», – уточнил защитник.

В декабре 2017 года СК возбудил уголовное дело по 238-й статье после прорыва трубы «Теплосети» на Тульской улице, прохожая попала в промоину и получила ожоги 57 % тела. Расследование тоже закончилось переквалификацией, на статью 118 УК «Причинение тяжкого вреда по неосторожности». Ответственным за тот случай тоже был назначен не топ-сотрудник. Начальник района первой группы второго эксплуатационного района «Теплосети Санкт-Петербурга» 56-летний Герман Байков, по мнению следствия, в течение семи лет, то есть с момента назначения на должность, ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности и допустил глубокую коррозию трубы. Байкову назначили судебный штраф 50 тысяч рублей.

В 2019 году «Теплосеть» отремонтирует около 70 километров труб из 2490. В замене, по оценке Смольного, нуждаются 1125 километров.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»